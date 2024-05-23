Зеленский наплевал на 500 пленных бойцов ВСУ и выбрал на обмен 38 азовцев* Москалькова просит омбудсмена Украины обменять 500 пленных, не нужных Киеву 23 мая, 14:49 Пленные бойцы ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, призвав его посодействовать в ускорении процесс обмена военнопленными, так как киевские власти не хотят забирать своих солдат из России. Всего речь идёт о 500 украинцах, которые попали в плен к ВС РФ.

"На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой", — написала Москалькова в телеграм-канале.

По её словам, Киев под надуманными предлогами отказывается возвращать своих бойцов. Полный поимённый список из 500 украинских солдат ранее опубликовал RT. Там пояснили, что Владимир Зеленский хочет вернуть на родину только 38 бойцов нацбатальона "Азов"*, судьба остальных ему не интересна.

Ранее депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев заявил, что Россия получила 36 тел военных, погибших в зоне спецоперации. Украина также вернула себе тела 140 военнослужащих. Другие подробности обмена не приводились.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Авторы Татьяна Миссуми