Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих по формуле "36 на 140"

Россия получила 36 тел военных, погибших в зоне спецоперации. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Других подробностей не приводится. Минобороны же официально об обмене телами погибших участников боевых действий пока не сообщало.

Украина также вернула себе тела 140 военнослужащих. Об этом сообщает украинский координационный штаб по работе с военнопленными. По его данным, большинство из погибших солдат ВСУ — 112 человек — воевали на Донецком направлении.