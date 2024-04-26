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26 апреля, 14:24

Москва и Киев обменялись телами погибших военнослужащих по формуле "36 на 140"

Депутат Саралиев: Россия вернула 36 тел бойцов, погибших в зоне СВО

Россия получила 36 тел военных, погибших в зоне спецоперации. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

Других подробностей не приводится. Минобороны же официально об обмене телами погибших участников боевых действий пока не сообщало.

Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов по формуле "23 на 99"
Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов по формуле "23 на 99"

Украина также вернула себе тела 140 военнослужащих. Об этом сообщает украинский координационный штаб по работе с военнопленными. По его данным, большинство из погибших солдат ВСУ — 112 человек — воевали на Донецком направлении.

В конце марта сообщалось, что Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих. Так, российская сторона получила 29 тел, а Украина — 121.

С начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных
С начала спецоперации ВСУ потеряли почти полмиллиона военных
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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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