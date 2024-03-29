Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле "29 на 121"
Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих, российская сторона получила 29 тел, а Украина — 121. Об обмене сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, сведения подтвердил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Нам передали 29 тел погибших наших бойцов", — уточнил в беседе с РБК Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.
По сообщению украинского штаба, обмен телами состоялся при совместной работе Международного комитета Красного Креста, МВД Украины, СБУ и других структур. Согласно данным, 107 погибших были переданы с Донецкого направления, 12 тел — с Луганского и 2 тела — с Запорожского.
А ранее на Украине предложили выкопать останки Столыпина, чтобы обменять на пленных солдат ВСУ. Там мотивировали кощунство тем, что Украине нужно вызволить из российского плена своих героев. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил в терроризме авторов жуткой идеи.
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