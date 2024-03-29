Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле "29 на 121"

Москва и Киев провели новый обмен телами погибших военнослужащих, российская сторона получила 29 тел, а Украина — 121. Об обмене сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, сведения подтвердил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Нам передали 29 тел погибших наших бойцов", — уточнил в беседе с РБК Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.