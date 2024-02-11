На Украине собрались выкопать останки Столыпина, чтобы обменять на пленных солдат ВСУ

На Украине хотят включить в список на обмен с Россией останки председателя Совета министров России в 1906–1911 годах Петра Столыпина. С таким предложением выступил Максим Остапенко, директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Одна из идей — внести прах Столыпина в обменный фонд, как бы это ни выглядело и ни звучало. У нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену, у нас есть наши украинские выдающиеся деятели, которые находятся в пределах РФ. Этот процесс можно начинать", — сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

В 2020 году мэр Львова предложил обменять останки советского разведчика Николая Кузнецова, похороненного на "Холме Славы", на украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Но городские власти отказались передать его прах родственникам для перезахоронения в Екатеринбурге, несмотря на решение Верховного суда Украины, которое требовало это сделать.