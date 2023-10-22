"Разменная монета": В РПЦ высказались о планах Киева обменять останки Мазепы и его соратника на мощи из лавры
Вasilica: Киев хочет отдать Румынии мощи из лавры в обмен на останки Мазепы
Подтверждение информации о том, что Киев собирается передать Румынии мощи святой Феодоры Сихлинской в обмен на останки украинских гетманов — Ивана Мазепы и его соратника Филиппа Орлика — стало бы свидетельством того, что святыни для режима Владимира Зеленского являются лишь разменной монетой для достижения политических целей. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в Русской православной церкви (РПЦ).
"Не раз уже приходилось говорить о том, что чтимые мощи святых являются для украинской власти не более чем разменной монетой в реализации её политических целей. Если эта информация подтверждается, то, к сожалению, имеет место как раз такая ситуация", — приводит агентство слова неназванного собеседника.
Ранее на сайте украинского парламента появилось заявление от имени премьеров Украины и Румынии — Дениса Шмыгаля и Марчеля Чолаку — о важности работы по поиску мощей преподобной Феодоры Сихлинской на Украине и могил Мазепы и Орлика — в Румынии. Позже информагентство Румынской православной церкви basilica.ro сообщило, что Киев готов передать Бухаресту мощи святой Феодоры, перенесённые в XIX веке в Киево-Печерскую лавру, в обмен на останки "национальных героев" Незалежной.
А ранее протоиерей Игорь Фомин заявил, что ценности Киево-Печерской лавры, из которой украинские власти изгоняют духовенство и монахов, уже появились на аукционах. Разграбление началось после того, как между Киевом и ЮНЕСКО была достигнута договорённость о вывозе из лавры святынь, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
Wikipedia / Falin