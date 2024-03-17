В Киеве родственники пленных бойцов ВСУ вышли на митинг, требуя устроить обмен

Родственники попавших в плен солдат ВСУ вышли на улицы украинской столицы с требованием к властям устроить обмен с российской стороной. Об этом сообщает украинский телеканал "Еспресо".

Митинг в Киеве. Видео © Telegram / "Еспресо" / Дмитро Дідора

На видеозаписях, опубликованных в Telegram-канале "Еспресо", видно много людей, которые вышли на акцию вместе со своими детьми. Они демонстрируют плакаты, призывающие власти оказать содействие в освобождении их близких. Издание подсчитало, что акцию в Киеве посетило около 200 человек.