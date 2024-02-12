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12 февраля, 05:29

В Госдуме вызвала отвращение идея выкопать останки Столыпина для обмена на пленных бойцов ВСУ

Слуцкий объявил "террористами" авторов идеи обменять прах Столыпина на пленных

Председатель Совета министров России в 1906–1911 годах Пётр Столыпин. Обложка © Wikipedia

Председатель Совета министров России в 1906–1911 годах Пётр Столыпин. Обложка © Wikipedia

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил в терроризме авторов идеи включить в обмен военнопленными останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры.

"Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Пётр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки. Укрофашисткому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры. Теперь они дошли до осквернения могил великих русских. Полная нравственная атрофия киевских временщиков", — сделал вывод лидер ЛДПР в комментарии РИА "Новости".

Как уже писал Life.ru, с таким предложением выступил директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко. Он считает нужным внести прах Столыпина в обменный фонд, "как бы это ни выглядело и ни звучало", мотивируя кощунство тем, что Украине нужно вызволить из российского плена своих героев.

"Разменная монета": В РПЦ высказались о планах Киева обменять останки Мазепы и его соратника на мощи из лавры
"Разменная монета": В РПЦ высказались о планах Киева обменять останки Мазепы и его соратника на мощи из лавры
Андрей Бражников
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