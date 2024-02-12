В Госдуме вызвала отвращение идея выкопать останки Столыпина для обмена на пленных бойцов ВСУ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил в терроризме авторов идеи включить в обмен военнопленными останки премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры.

"Какая кощунственная ирония. Премьер-министр Российской империи Пётр Столыпин был убит анархистом-террористом в Киеве. И сегодня киевские террористы-эксгуматоры готовы фактически "выставить на торги" его останки. Укрофашисткому режиму мало захвата Киевско-Печерской лавры. Теперь они дошли до осквернения могил великих русских. Полная нравственная атрофия киевских временщиков", — сделал вывод лидер ЛДПР в комментарии РИА "Новости".