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12 апреля, 10:10

Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов по формуле "23 на 99"

России передали тела 23 погибших военнослужащих ВС РФ, а Украине вернули 99 тел бойцов ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской группы по вопросам СВО, его слова подтвердили в Координационном штабе Украины по обращению с военнопленными.

"23 тела забрали", — сообщил парламентарий в беседе с РБК, подтвердив получение 99 тел украинской стороной.

В Координационном штабе Украины уточнили, что большая часть переданных Украине погибших сражалась на Донецком направлении — 77 человек. Ещё 20 убитых бойцов воевали в Запорожской области и двое — в Харьковской.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что Москва и Киев обменялись телами погибших в ходе конфликта военных 29 марта. Тогда РФ получила 29 тел, а Украине передали — 121. Процедура осуществлялась при сотрудничестве МККК, украинского МВД, СБУ и других организаций.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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