Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов по формуле "23 на 99"

России передали тела 23 погибших военнослужащих ВС РФ, а Украине вернули 99 тел бойцов ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской группы по вопросам СВО, его слова подтвердили в Координационном штабе Украины по обращению с военнопленными.

"23 тела забрали", — сообщил парламентарий в беседе с РБК, подтвердив получение 99 тел украинской стороной.

В Координационном штабе Украины уточнили, что большая часть переданных Украине погибших сражалась на Донецком направлении — 77 человек. Ещё 20 убитых бойцов воевали в Запорожской области и двое — в Харьковской.