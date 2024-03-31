Папа римский призвал Россию и Украину к обмену пленными "всех на всех" к Пасхе 31 марта, 10:57 Папа римский Франциск. Обложка © AP / TASS

Папа римский Франциск выступил с предложением обменять пленных между Украиной и Россией по принципу "всех на всех", он также потребовал от Израиля остановить гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Сегодня понтифик по традиции выступил с пасхальным обращением, он обратился к прихожанам с балкона собора Святого Петра. По его словам, сейчас все его мысли о многочисленных конфликтах в мире, в частности, священнослужитель обеспокоен ситуацией в Газе и на Украине.

"Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на полный обмен всеми пленными между Россией и Украиной — всех на всех!" — призвал понтифик.

Также он попросил палестинцев освободить пленных, захваченных радикалами 7 октября 2023 года, а от Израиля потребовал остановить обстрелы сектора Газа и обеспечить в анклав гуманитарный коридор.

Напомним, у последователей католицизма наступил один из главных религиозных праздников — Пасха. Её также сегодня отмечают протестанты и последователи ряда других ветвей христианской веры.

Авторы Татьяна Миссуми