У католиков и протестантов наступила Пасха
У последователей католицизма наступил один из главных религиозных праздников — Пасха. Её также сегодня отмечают протестанты и последователи ряда других ветвей христианской веры.
В Ватикане праздничную мессу начнут в 09:30 по местному времени (10:30 по московскому) на площади Святого Петра, проводить её будет папа римский Франциск. По завершении богослужения он традиционно выступит с центрального балкона базилики Святого Петра, обратившись к христианам с благословлением "Граду и миру".
Пасхальные богослужения проведут и в европейских соборах. Так, король Британии Карл III посетит утреннюю службу в капелле Святого Георгия, а ещё на ней будет присутствовать королева-консорт Камилла и прочие члены королевского семейства. Богослужение станет главным королевским мероприятием с тех пор, как у короля обнаружили рак. Мессы будут проводиться и в других храмах Соединённого Королевства.
Служба в базилике Парижа Сакре-Кёр начнётся в 09:00 (10:00 по московскому времени), а в кафедральном соборе Берлина в 10:00 (11:00 по московскому времени). У школьников и студентов в Европе и Соединённых Штатах начались пасхальные каникулы. А 1 апреля на лужайке у Белого дома проведут традиционное катание пасхальных яиц, где обычно принимают участие глава США и первая леди.
Разница в праздновании Пасхи у православных и католических христиан обусловлена разными календарями. Западные христиане используют григорианский, православные — юлианский.
Значение Пасхи для христиан трудно переоценить. Однако некоторые обряды уходят корнями во времена, когда Русь ещё не была крещена, а живущие в ней люди исповедовали язычество. У Life.ru выходил материал о самых странных и жутких пасхальных традициях, которые исповедовали наши предки-многобожцы.
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