У католиков и протестантов наступила Пасха

У последователей католицизма наступил один из главных религиозных праздников — Пасха. Её также сегодня отмечают протестанты и последователи ряда других ветвей христианской веры.

В Ватикане праздничную мессу начнут в 09:30 по местному времени (10:30 по московскому) на площади Святого Петра, проводить её будет папа римский Франциск. По завершении богослужения он традиционно выступит с центрального балкона базилики Святого Петра, обратившись к христианам с благословлением "Граду и миру".

Пасхальные богослужения проведут и в европейских соборах. Так, король Британии Карл III посетит утреннюю службу в капелле Святого Георгия, а ещё на ней будет присутствовать королева-консорт Камилла и прочие члены королевского семейства. Богослужение станет главным королевским мероприятием с тех пор, как у короля обнаружили рак. Мессы будут проводиться и в других храмах Соединённого Королевства.

Служба в базилике Парижа Сакре-Кёр начнётся в 09:00 (10:00 по московскому времени), а в кафедральном соборе Берлина в 10:00 (11:00 по московскому времени). У школьников и студентов в Европе и Соединённых Штатах начались пасхальные каникулы. А 1 апреля на лужайке у Белого дома проведут традиционное катание пасхальных яиц, где обычно принимают участие глава США и первая леди.

Разница в праздновании Пасхи у православных и католических христиан обусловлена разными календарями. Западные христиане используют григорианский, православные — юлианский.