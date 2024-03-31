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30 марта, 22:55

Штаб Трампа потребовал от Байдена извиниться за "день трансгендеров" в Пасху

Действующему главе США Джо Байдену следует извиниться перед миллионами христиан за то, что он объявил пасхальное воскресенье "днём видимости трансгендеров". Такое заявление сделал предвыборный штаб кандидата в президенты Дональда Трампа.

"Мы призываем провальную кампанию Байдена и Белый дом опубликовать извинение перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, верящими, что завтра есть лишь один повод для праздника. И это воскрешение Иисуса Христа", — сказано в заявлении, подписанном пресс-секретарём штаба Трампа Кэролайн Левитт.

Католическая пасха в этом году приходится на 31 марта. Байден в пятницу объявил эту дату "днём видимости трансгендеров", названных им "частью ткани нации". В штабе его соперника назвали это ещё одним примером "наступления администрации Байдена на христианскую веру".

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Ранее Life.ru писал, что свою кандидатуру на пост президента США выдвинул американец с именем Буквально Кто-то Ещё. В настоящее время он активно ведёт кампанию по сбору подписей. По его словам, люди, выбирая между Байденом и Трампом, голосуют за меньшее из зол, а не за того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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