Буквально Кто-то Ещё поборется с Байденом и Трампом за пост президента США

Житель американского штата Техас оказался настолько недоволен кандидатами на выборах президента США в 2024 году, что решил сменить имя на Буквально Кто-то Ещё (Literally Anybody Else) и выдвинуть свою кандидатуру. Об этом сообщает местный телеканал WFAA.

По его данным, 35-летний Дастин Эби, который является ветераном армии США, подтвердил смену своего имени в посте, опубликованном в соцсетях, к которому прикреплён снимок его нового водительского удостоверения. Для того чтобы новое имя Дастина было внесено в бюллетени, ему нужно собрать более 113 тысяч подписей избирателей, которые не принимали участия в голосованиях ни за одну из партий штата Техас. В настоящее время Буквально Кто-то Ещё активно ведёт кампанию по сбору подписей.

"Люди голосуют за меньшее из зол, а не за того, в кого они на самом деле верят и кого поддерживают", — приводит телеканал слова новоиспечённого кандидата в президенты США.