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17 марта, 22:36

Путин раскрыл взгляды России на выборы президента США

Путин заявил, что Россия не имеет предпочтений по кандидатам в президенты США

Дональд Трамп и Джозеф Байден. Обложка © Flickr / Gage Skidmore / The White House

Дональд Трамп и Джозеф Байден. Обложка © Flickr / Gage Skidmore / The White House

Россия готова работать с любым президентом США, а потому не имеет предпочтений по кандидатам на пост главы Белого дома. Так о намеченных на ноябрь выборах американского лидера высказался Владимир Путин.

"У нас нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединённых Штатов Америки. Мы будем работать с тем, кому окажут доверие избиратели", — произнёс глава Кремля, выступая в избирательном штабе.

Также политик подверг критике предвыборную гонку в США, усомнившись в её демократичности. Президент напомнил, что один из кандидатов использует административный ресурс и судебные инстанции для нападок на своего конкурента.

"Байден" и "Трамп" проголосовали на выборах президента России
"Байден" и "Трамп" проголосовали на выборах президента России

А тем временем в России продолжается обработка бюллетеней по окончании президентских выборов, которые длились с 15 по 17 марта. После подсчёта более 80% голосов с результатом 87,15% лидирует Владимир Путин. Второе место удерживает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,22%), а замыкает тройку Владислав Даванков (4,04%). Меньше всего россиян (3,16%) поддержали лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Илья Пушкарев
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