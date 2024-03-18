Путин раскрыл взгляды России на выборы президента США

Россия готова работать с любым президентом США, а потому не имеет предпочтений по кандидатам на пост главы Белого дома. Так о намеченных на ноябрь выборах американского лидера высказался Владимир Путин.

"У нас нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединённых Штатов Америки. Мы будем работать с тем, кому окажут доверие избиратели", — произнёс глава Кремля, выступая в избирательном штабе.

Также политик подверг критике предвыборную гонку в США, усомнившись в её демократичности. Президент напомнил, что один из кандидатов использует административный ресурс и судебные инстанции для нападок на своего конкурента.