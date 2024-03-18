Путин раскрыл взгляды России на выборы президента США
Путин заявил, что Россия не имеет предпочтений по кандидатам в президенты США
Дональд Трамп и Джозеф Байден. Обложка © Flickr / Gage Skidmore / The White House
Россия готова работать с любым президентом США, а потому не имеет предпочтений по кандидатам на пост главы Белого дома. Так о намеченных на ноябрь выборах американского лидера высказался Владимир Путин.
"У нас нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединённых Штатов Америки. Мы будем работать с тем, кому окажут доверие избиратели", — произнёс глава Кремля, выступая в избирательном штабе.
Также политик подверг критике предвыборную гонку в США, усомнившись в её демократичности. Президент напомнил, что один из кандидатов использует административный ресурс и судебные инстанции для нападок на своего конкурента.
А тем временем в России продолжается обработка бюллетеней по окончании президентских выборов, которые длились с 15 по 17 марта. После подсчёта более 80% голосов с результатом 87,15% лидирует Владимир Путин. Второе место удерживает кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,22%), а замыкает тройку Владислав Даванков (4,04%). Меньше всего россиян (3,16%) поддержали лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.