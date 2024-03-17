"Байден" и "Трамп" проголосовали на выборах президента России

Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп приехали в подмосковную Лобню проголосовать на выборах президента России. Артисты местного театра решили креативно подойти к выполнению гражданского долга и сделать это в образе американских политиков.

На подходе к избирательному участку "Байден" традиционно споткнулся, но Лжетрамп смог удержать товарища. Они также успели поспорить, кто выиграет на выборах в США. После голосования политики угостились блинами и устроили фотосессию прямо перед УИК.