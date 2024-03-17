"Байден" и "Трамп" проголосовали на выборах президента России
Переодетые в Байдена и Трампа актёры проголосовали на выборах президента в Лобне
Президент США Джо Байден и бывший американский лидер Дональд Трамп приехали в подмосковную Лобню проголосовать на выборах президента России. Артисты местного театра решили креативно подойти к выполнению гражданского долга и сделать это в образе американских политиков.
"Байден" и "Трамп" приехали в Лобню посмотреть на настоящие демократические выборы. Видео © Telegram / 360tv
На подходе к избирательному участку "Байден" традиционно споткнулся, но Лжетрамп смог удержать товарища. Они также успели поспорить, кто выиграет на выборах в США. После голосования политики угостились блинами и устроили фотосессию прямо перед УИК.
Напомним, 15 марта началось голосование, которое определит будущего президента России. Процедура трёхдневная, последний день, когда россияне могут проголосовать, — 17 марта. Life.ru сообщал, что явка на эти выборы превысила показатели избирательного процесса 2018 года. За ходом кампании следят более тысячи наблюдателей из 129 стран. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала: агрессия Запада сплотила россиян, что обеспечило высокую явку на голосование.
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