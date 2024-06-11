Участникам СВО могут отменить проценты по кредитам Москалькова предложила освободить военнослужащих СВО от процентов по кредитам 11 июня, 08:03 Участников СВО могут освободить от процентов по кредитам. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству обсудить вопрос о том, чтобы исключить проценты по кредитам для военнослужащих СВО. Об этом говорится в её докладе за 2023 год.

"Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество", — отмечается в тексте.

Также Москалькова предложила упростить процедуру получения страховых выплат бойцами спецоперации. Кроме того, по её мнению, необходимо наделить статусом получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Ранее руководитель Комитета семей воинов Отечества" (КСВО) Юлия Белехова напомнила, что участников спецоперации не коснётся повышение НДФЛ, и это полностью отвечает принципу социальной справедливости.

Авторы Татьяна Миссуми