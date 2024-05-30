Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

"Единую Россию" на выборах в сентябре представят 95 участников СВО

Турчак: Кандидатами от ЕР на выборах в сентябре станут 95 участников СВО

30 мая, 14:44
Кандидатами от ЕР на выборах в сентябре станут 95 участников СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Кандидатами от ЕР на выборах в сентябре станут 95 участников СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Кандидатами от партии "Единая Россия" на региональных выборах в сентябре станут 95 участников и ветеранов спецоперации. Об этом сообщил секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак на заседании партийного президиума по итогам предварительного электронного голосования.

"На момент регистрации участников у нас было 210 участников и ветеранов [СВО], из них 95 стали победителями предварительного голосования, то есть практически половина из них прошли уже первый этап отбора и будут представлены в качестве кандидатов от нашей партии", уточнил политик.

"Единая Россия" не исключает, что депутатский состав партии обновится на разных уровнях власти на 70%. Турчак добавил, что лишь 30% победителей предварительного голосования оказались действующими депутатами.

Российские регионы назначили дату губернаторских выборов
Российские регионы назначили дату губернаторских выборов

Ранее сообщалось о старте кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев". Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих для работы в органах государственной, муниципальной власти и госкомпаниях. Приём заявок для участия в программе завершён, их набралось свыше 44 тысяч. Далее участники прошли тестирование, в нём участвовало порядка семи тысяч бойцов. А 27 мая стартовало обучение первого набора участников.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!