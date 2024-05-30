"Единую Россию" на выборах в сентябре представят 95 участников СВО

Кандидатами от партии "Единая Россия" на региональных выборах в сентябре станут 95 участников и ветеранов спецоперации. Об этом сообщил секретарь Генсовета фракции Андрей Турчак на заседании партийного президиума по итогам предварительного электронного голосования.

"На момент регистрации участников у нас было 210 участников и ветеранов [СВО], из них 95 стали победителями предварительного голосования, то есть практически половина из них прошли уже первый этап отбора и будут представлены в качестве кандидатов от нашей партии", — уточнил политик.