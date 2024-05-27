Стартовало обучение первого набора участников кадровой программы "Время героев"

В понедельник, 27 мая, стартовало обучение первого набора участников на президентскую кадровую программу "Время героев". Об этом сообщает пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"В рамках магистерской программы обучения с 27 мая начнут получать управленческое образование первые 83 человека", — говорится в сообщении.

Сегодня начали обучение лишь первые участники программы, остальные приступят к учёбе в ближайшее время. Всего форматов обучения три. Кроме магистерской программы, есть очно-заочная программа профессиональной переподготовки. Список её участников общественный совет "Времени героев" рассмотрит уже в июне. Также есть заочная программа повышения квалификации. Участники отбора, у которых нет высшего образования, получат возможность бесплатно обучаться в РАНХиГС и других ведущих российских вузах.