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Регион
27 мая, 13:40

Стартовало обучение первого набора участников кадровой программы "Время героев"

В понедельник, 27 мая, стартовало обучение первого набора участников на президентскую кадровую программу "Время героев". Об этом сообщает пресс-служба Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"В рамках магистерской программы обучения с 27 мая начнут получать управленческое образование первые 83 человека", — говорится в сообщении.

Путин: Число включённых в кадровую программу "Время героев" людей будет расти
Путин: Число включённых в кадровую программу "Время героев" людей будет расти

Сегодня начали обучение лишь первые участники программы, остальные приступят к учёбе в ближайшее время. Всего форматов обучения три. Кроме магистерской программы, есть очно-заочная программа профессиональной переподготовки. Список её участников общественный совет "Времени героев" рассмотрит уже в июне. Также есть заочная программа повышения квалификации. Участники отбора, у которых нет высшего образования, получат возможность бесплатно обучаться в РАНХиГС и других ведущих российских вузах.

Как сообщал Life.ru, о старте кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев" Путин объявил в феврале. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих для работы в органах государственной, муниципальной власти и госкомпаниях. Приём заявок для участия в программе завершён, их набралось свыше 44 тысяч. Далее участники прошли тестирование, в нём участвовало порядка семи тысяч бойцов.

Участники СВО получили отчёты о результатах отборов на программу "Время героев"
Участники СВО получили отчёты о результатах отборов на программу "Время героев"
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Telegram / "Время героев"

Наталья Исакова
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