"Преклоняемся перед ребятами": Почти семь тысяч бойцов СВО прошли тестирование по программе "Время героев"

В России продолжается отбор на образовательную программу "Время героев". Находящиеся в зоне СВО кандидаты проходят тестирование управленческих компетенций, сообщили в пресс-службе проекта.

Военнослужащие успешно справляются с тестами несмотря на то, что находятся на фронте. По словам руководителя блока оценочных мероприятий программы Павла Безручко, для кандидатов в зоне СВО увеличили сроки тестирования.

"Мы изначально прекрасно понимали все трудности, с которыми столкнутся наши военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий. Поэтому они ставили специальную отметку в анкете. Для них был предусмотрен особый порядок, в том числе увеличение сроков тестирования и прохождение тестов в центрах оценки", — подчеркнул Безручко.

По его словам, большинство российских бойцов, находящихся в зоне СВО, были настолько мотивированы на участие во "Времени героев", что сумели успешно пройти тестирование в общем порядке. В частности, 65% человек смогли найти возможность и пройти тестирование в отведённый для этого срок — это почти семь тысяч бойцов. Безручко дополнил, что ещё 3300 участников должны пройти отбор. А военных, которые в силу разных причин не успели или не смогли пройти тестирование, пригласят посетить центры оценки в филиалах Президентской академии.

"Понимая все технические сложности, с которыми могли столкнуться участники, проходившие тестирование на передовой, в случае обнаружения во время оценки результатов тестов признаков явных технических проблем будет рассматриваться возможность приглашения их в центры оценки для прохождения тестирования", — пояснили в пресс-службе проекта.