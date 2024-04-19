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19 апреля, 10:18

Песков: Путин следит за кадровой программой "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин внимательно следит за развитием кадровой программы для ветеранов спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также отметил востребованность программы, что подтверждается десятками тысяч участников.

"Поскольку это инициатива Владимира Путина, конечно же, президент весьма внимательно отслеживает, как эта система развивается", — отметил представитель Кремля.

По его славам, говорить о сроках подготовки по программе "Время героев" пока рано, поскольку скорость не должна вредить качеству.

Число участников программы "Время героев" непосредственно с передовой превзошло ожидания
Число участников программы "Время героев" непосредственно с передовой превзошло ожидания

Напомним, что о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" объявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. К настоящему времени приём заявок для участия в новой президентской программе завершился, их набралось более 44 тысяч. Далее кандидаты прошли тестирование, результаты которого станут известны в мае.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александр Юнашев
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