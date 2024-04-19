Песков: Путин следит за кадровой программой "Время героев"

По его славам, говорить о сроках подготовки по программе "Время героев" пока рано, поскольку скорость не должна вредить качеству.

Напомним, что о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" объявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. К настоящему времени приём заявок для участия в новой президентской программе завершился, их набралось более 44 тысяч. Далее кандидаты прошли тестирование, результаты которого станут известны в мае.