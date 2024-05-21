Путин: Число включённых в кадровую программу "Время героев" людей будет расти

Число людей, включённых в кадровую программу для участников спецоперации (СВО) "Время героев", будет постепенно расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

"Это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", — указал глава государства.