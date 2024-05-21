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21 мая, 12:27

Путин: Число включённых в кадровую программу "Время героев" людей будет расти

Число людей, включённых в кадровую программу для участников спецоперации (СВО) "Время героев", будет постепенно расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Калмыкии Бату Хасиковым.

"Это только первый шаг. Потом будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу", — указал глава государства.

Напомним, что Путин объявил о старте кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев" в феврале этого года. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих для работы в органах государственной, муниципальной власти и госкомпаниях. Как сообщал Life.ru, приём заявок на участие в программе завершён — их набралось свыше 44 тысяч. Далее участники прошли тестирование, в нём участвовало порядка семи тысяч военнослужащих.

Участники СВО получили отчёты о результатах отборов на программу "Время героев"
Участники СВО получили отчёты о результатах отборов на программу "Время героев"
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Life.ru

Дарья Нарыкова
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