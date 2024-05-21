Участники СВО получили отчёты о результатах отборов на программу "Время героев"

Завершившие отборочные мероприятия президентской программы "Время героев" участники спецоперации (СВО) получили отчёты о результатах отбора. Теперь каждый сможет пройти обучение на программе в соответствии с навыками и компетенциями, сообщил ректор РАНХиГС, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, первые 83 участника, отобранные на программу, начнут обучение уже 27 мая. Состав участников обсуждался на Общественном совете "Времени героев", все они были рекомендованы к зачислению.

"В июне на заседании Общественного совета мы рассмотрим кандидатуры, которые также будут зачислены в очные группы обучения. Более того, всем тем участникам отбора, кто не попадёт на очное обучение, будет предложена возможность пройти другие управленческие образовательные программы в дистанционном формате", — пояснил Комиссаров.

Как отметил Герой России, член Общественной палаты и член Общественного совета "Времени героев" Вячеслав Бочаров, участникам можно будет доверить самые ответственные задачи. Он добавил, что из 83 зачисленных участников программы 20 человек являются Героями России. А всего среди подавших заявки удостоены этого высокого звания 79 военных. По мнению журналиста и члена Общественного совета "Времени героев" Ирины Куксенковой, реализация президентской программы знаменует собой начало принципиально нового подхода к людям, защищавшим Родину.

"Уникальность нынешней ситуации в том, что сотни и тысячи военных, прошедших СВО, придут в систему государственного управления. Причём на все уровни — сверху донизу. Уверена, это принесёт огромную пользу стране", — подчеркнула она.

С мнением Куксенковой полностью согласна первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам, член Общественного совета "Времени героев" Светлана Журова. Она считает, что выпускники программы усилят систему госуправления на всех уровнях.

Для тех участников СВО, кто зарегистрировался, но не смог пройти тестирование из-за участия в боевых действиях, в филиалах РАНХиГС в 45 российских городах работают центры оценки. В них желающие смогут пройти тестирование до конца 2024 года во время предоставляемых отпусков.