Путин уверен, что участники программы "Время героев" проявят себя в работе

Ветераны спецоперации в будущем проявят себя в органах власти, сфере образования, наставничестве и других областях. С таким заявлением в ходе заседания Совета законодателей в пятницу, 26 апреля, выступил российский лидер Владимир Путин, говоря о кадровой программе "Время героев".

По его словам, солдаты, которые продемонстрировали свой характер и лидерские качества на поле боя, с уверенностью сделают это и в мирных условиях. Президент надеется, что партии будут выдвигать и поддерживать кандидатов из числа участников СВО в ходе избирательных кампаний на всех уровнях.

"Это не какая-то кампания, я хочу, чтобы это было понятно для всех. Это просто та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать [людей] на будущую работу, людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея себя, здоровья и жизни", — подчеркнул глава государства.