Путин уверен, что участники программы "Время героев" проявят себя в работе
Путин — о "Времени героев": Ветераны СВО проявят себя в органах власти
Ветераны спецоперации в будущем проявят себя в органах власти, сфере образования, наставничестве и других областях. С таким заявлением в ходе заседания Совета законодателей в пятницу, 26 апреля, выступил российский лидер Владимир Путин, говоря о кадровой программе "Время героев".
По его словам, солдаты, которые продемонстрировали свой характер и лидерские качества на поле боя, с уверенностью сделают это и в мирных условиях. Президент надеется, что партии будут выдвигать и поддерживать кандидатов из числа участников СВО в ходе избирательных кампаний на всех уровнях.
"Это не какая-то кампания, я хочу, чтобы это было понятно для всех. Это просто та среда, те люди, из которых мы должны черпать кадры, из которых мы должны выбирать [людей] на будущую работу, людей, которые готовы служить России, которые служат России сейчас, не жалея себя, здоровья и жизни", — подчеркнул глава государства.
Как сообщал Life.ru, о старте кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев" Путин объявил в феврале. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих для работы в органах государственной, муниципальной власти и госкомпаниях. Приём заявок для участия в программе завершён, их набралось свыше 44 тысяч. Далее участники прошли тестирование, в нём участвовало порядка семи тысяч бойцов.
ТАСС / Алексей Коновалов