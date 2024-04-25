В РФ прошло первое заседание Общественного совета программы "Время героев"

В России состоялось первое заседание Общественного совета президентской образовательной программы "Время героев" для участников и ветеранов спецоперации. Новый орган будет контролировать честность, открытость и прозрачность отбора на программу, сообщили в пресс-службе проекта.

"Инициатива президента России о создании образовательной программы "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции крайне своевременная. Я лично знаю нескольких наших бойцов из Сибири — как находящихся сейчас в зоне боевого соприкосновения, так и уже уволившихся в запас, — которые подали заявки, прошли тесты и сейчас волнуются — ждут результатов. Ребята восприняли это как реальный шанс для себя послужить стране в новом качестве, сделать ещё много полезного в мирной жизни", — подчеркнул сенатор Александр Карелин.

Руководитель блока оценочных мероприятий "Времени героев" Павел Безручко добавил, что авторитет членов Общественного совета станет гарантом беспристрастности, объективности и прозрачности отбора на проект. По его словам, участники отбора проходят тестирование способностей к управлению — это необходимо для анализа деловых качеств претендента.

Кроме того, бойцы СВО, которые попадут на руководящие должности, смогут придать импульс всей системе государственного управления. По словам члена Общественного совета программы "Время героев" Героя РФ Вячеслава Бочарова, проект будет также способствовать патриотическому воспитанию молодёжи.