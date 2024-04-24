Участники отбора на "Время героев" смогут пройти тестирование в 45 городах 24 апреля, 09:27 Бойцы СВО проходят тестирование на проект "Время героев". Обложка © Время героев

Участники отбора на программу "Время героев", которые не смогли пройти тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы поучаствовать в отборе, находясь в отпуске, смогут это сделать в филиалах Президентской академии в 45 городах. Там начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки претендентов. Об этом говорится на сайте "Время героев".

"Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных процедур доступна участникам в личных кабинетах. Участники могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты", — уточняется в тексте.

Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года. Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров заверил, что возможность доступа к программе будет обеспечена для всех участников СВО, именно поэтому была введена возможность дополнительного тестирования.

Напомним, в России стартовала кадровая программа для ветеранов и участников СВО "Время героев", о которой объявил президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 года. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа военнослужащих для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Он реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Сейчас приём заявок для участия в программе завершился, их набралось более 44 тысяч. Далее участники прошли тестирование, в нём поучаствовало почти семь тысяч бойцов СВО.

Авторы Татьяна Миссуми