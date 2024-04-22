Участник "Времени героев" уверен, что программа поможет военным работать на благо России и в мирное время
Герой России Карамышев: "Время героев" поможет продолжать работать на благо РФ
Герой России Александр Карамышев. Фото © времягероев.рф
Герой России Александр Карамышев назвал президентскую кадровую программу "Время героев" своевременной инициативой. По его словам, участники СВО — люди проверенные, доказавшие преданность Родине, а обучение в рамках программы поможет им продолжить работу на благо России и в мирное время.
"Это здорово, когда участники СВО имеют возможность получить дополнительное образование. Сейчас это крайне необходимо. Во-первых, участники — уже проверенные люди, которые доказали свою преданность Родине. Во-вторых, это люди, способные принимать решения", — отметил он.
Военный выразил уверенность в том, что опыт, полученный в ходе специальной военной операции, поможет ему продолжить работу на благо Родины и в мирное время. По его словам, это не только боевой, но и управленческий опыт, он дал больше возможностей для принятия правильных решений в короткие сроки.
Напомним, что о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев" объявил президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию в феврале 2024 года. Цель программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. К настоящему времени приём заявок для участия в новой президентской программе завершился, их набралось более 44 тысяч. Далее участников ждало тестирование, его прошло почти семь тысяч бойцов СВО.