Участник "Времени героев" уверен, что программа поможет военным работать на благо России и в мирное время

Герой России Александр Карамышев назвал президентскую кадровую программу "Время героев" своевременной инициативой. По его словам, участники СВО — люди проверенные, доказавшие преданность Родине, а обучение в рамках программы поможет им продолжить работу на благо России и в мирное время.



"Это здорово, когда участники СВО имеют возможность получить дополнительное образование. Сейчас это крайне необходимо. Во-первых, участники — уже проверенные люди, которые доказали свою преданность Родине. Во-вторых, это люди, способные принимать решения", — отметил он.