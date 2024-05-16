Обучение по программе "Время героев" начнут 83 участника СВО, среди них 4 женщины

Для обучения на первом уровне программы развития для бойцов специальной военной операции "Время героев" были отобраны первые 83 участника. Об этом стало известно в четверг, 16 мая, на заседании Общественного совета президентской образовательной программы.

Отбор участников происходил исходя из целого ряда критериев, в том числе и заслуг в специальной военной операции. На этапе отбора кандидаты подверглись комплексной оценке их управленческого потенциала.

В числе отобранных участников оказались не только представители Вооружённых сил (которых, конечно, большинство), но и представители других ведомств, добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО. Среди них больше всего старших офицеров — 53 человека, но есть и представители других званий и чинов.

Важно отметить, что многие из допущенных к обучению награждены высокими государственными наградами, к примеру, 20 человек имеют звание Героя России, а у 64 участников есть ордена Мужества, у некоторых даже две, три и четыре такие награды.

В числе участников первого уровня обучения представлено 11 национальностей и 46 регионов России. Это люди всех возрастов, но самая многочисленная возрастная категория — от 30 до 40 лет. Приятно, что в списке на обучение оказались четыре женщины – участницы СВО.

Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал, как будет строиться программа обучения.

"Основной акцент будет сделан на формировании у участников, обладающих опытом управления в Вооружённых силах, управленческой и психологической компетентности, необходимой для руководства на должностях государственной и гражданской службы", — проинформировал он.

Переход к новым управленческим компетенциям, со слов Комиссарова, не означает полного отказа от военного опыта управления, а, наоборот, предполагает его эффективное использование и переосмысление для новых профессиональных ролей.