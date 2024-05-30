Российские регионы назначили дату губернаторских выборов

В ряде российских регионов сегодня назначили дату губернаторских выборов. Голосование за кандидатуры глав субъектов страны в Вологодской, Тульской, Калининградской и Челябинской областях, в Башкирии и Санкт-Петербурге состоятся в воскресенье, 8 сентября. Это дата единого дня голосования.

Напомним, что в этот день в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы в Государственную думу, выборы 24 глав субъектов федерации (20 прямых и 4 — через голосование в парламенте), выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 регионах и множество выборов на муниципальном уровне.