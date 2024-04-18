Эксперты ЭИСИ назвали ЕДГ-2024 прологом к выборам в Госдуму-2026

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провёл круглый стол на тему "Политическая конфигурация в преддверии единого дня голосования – 2024". В сентябре одновременно пройдут 3500 избирательных кампаний различного уровня, отметил в начале дискуссии модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. По его словам, направление грядущей кампании определили выборы президента, которые повлияли на расклад политических сил.

"Выборы Президента России — главные выборы России, которые определяют все политические тенденции и направления движения, по которым будет дальше развиваться наша страна. После выборов Президента прошел месяц, мы уже на пороге новых электоральных событий, которые связаны с Единым днем голосования-2024. Выборы Президента нашей страны оказали существенное влияние на политический расклад сил, на отношение избирателей к партиям, был достигнут исторический максимум по поддержке Президента", — заметил эксперт.

О том, что выборы главы государства подняли высокую планку и с точки зрения качества кампании, и с точки зрения результатов говорит и Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. Эксперт также отмечает, что ЕДГ-2024 — это предисловие к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2026 году.

"Началась подготовка к новому электоральному циклу. Вокруг нас множество разных экспертных прогнозов. ЕДГ-2024 нужно воспринимать не только началом нового электорального цикла, но и завершением предыдущего. В целом же речь идёт о подготовке более долгосрочной реальности, о том, что Государственная Дума, выбранная в 2026 году, будет работать ещё 5 лет. Ближайшие выборы — это такой пролог думской кампании и той пятилетки, которая будет с 2026 до 2031 год. Кадровые механизмы, которые были выстроены за последние годы, безусловно, начинают конвертироваться. Выборы этого года откроют начальный этап появления новых персоналий, новых интересных смыслов", — считает Чеснаков.

Конечно, нас ждут и выборы главных должностных лиц — губернаторов будут выбирать в 16 регионах, ещё в трёх выборы глав будут непрямыми, рассказала Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, член Общественной палаты РФ.

"Апрель-май — это всегда старт губернаторских кампаний. На текущий момент мы имеем 19 выборных кампаний, из них 16 — прямые. Уже начался цикл встреч губернаторов с главой государства. Отличительная особенность этого сезона в целом — практически все губернаторы получат поддержку Президента и пойдут на второй срок. По итогам первого срока мы получили многих губернаторов, которые окончили «Школу губернаторов» — кузницу кадров, имеющую вполне конкретное воплощение. Выборные кампании второго срока будут проходить в логике фиксации достижений, сверки с наказами, которые давались губернаторам разных регионов. Важно не только синхронизироваться с этими смыслами, но и находиться в проактивной позиции", — добавила эксперт.

Выборы Президента показали, что расклад политических сил поменялся. Прежде всего, такой вывод можно сделать, исходя из отношения избирателей, которое изучили социологи после главных выборов страны. Подробные данные* представил на круглом столе руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов:

Так, за последние полтора года сохраняется лидерство "Единой России", её позиция стабильна: 42% россиян декларируют готовность голосовать за эту партию.

Стабильна ситуация у КПРФ — 9%, и у ЛДПР — 8%.

Партия "Справедливая Россия — За Правду" при этом потеряла свою привлекательность в глазах избирателей — 3% — этот показатель сократился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Растут показатели партии "Новые люди" — если в 2023 году он был в районе 4%, то сейчас — 8%.

В целом эти результаты отражают партийную классификацию, которую предложил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он считает, что большинство партий сегодня стремятся стать партией государства, заходя именно на поле "Единой России".

"Партия собеса. Это партия, которая заботится о людях, которой ещё до недавнего времени можно было считать партию "Справедливая Россия — За правду". Партия прогресса. Партия, объединяющая людей, которые готовы много думать о будущем. Такой партией можно назвать партию "Новые люди". Партия государственной повестки — "Единая Россия", паровоз, который летит вперёд. Партии золотого века. КПРФ — группа людей, которые считают, что всё лучшее в прошлом. Сейчас же количество людей, кто так считает, заметно сокращается, что было заметно и по результатам коммунистов после президентских выборов. Партия "оставьте нас в покое". Эта роль особенно была присуща партии ЛДПР времён Владимира Жириновского. Сейчас эта роль, конечно, отходит на другой план", — заметил спикер.

Еще одну классификацию партий представил на круглом столе Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", президент РАСО. При этом политолог считает, что, в любом случае, независимо от классификаций, все партии находятся в президентской повестке, поддерживая Владимира Путина.

"Единая Россия" — это оборона крепости, партия, которая серьёзно поработала над образом. Идею "возвращения домой" представляет партия КПРФ, коммунисты продают ностальгию по Советскому Союзу. Если говорить о партии ЛДПР, то она идеологически уже ушла от наследия Жириновского, став лайт-версией "Единой России". Партия "Новые люди" готова к поиску нового, образ искателя представляет Владислав Даванков. Все партии так или иначе находятся в президентской повестке, и тот беспрецедентный результат, который получил Владимир Путина — это по своей сути было поглощением электората всех партий", — отметил Минченко.

В завершении дискуссии модератор круглого стола Фирдус Алиев. отметил, что "Единая Россия" сохранит или даже приумножит свою лидерскую позицию, это было предопределено в нескольких разных регионов. КПРФ демонстрирует ниспадающий тренд, совсем чуть-чуть вырываясь вперед конкурентов. ЛДПР с учётом опыта прошедшей кампании нужно сфокусироваться на эффективности партийной повестки. "Новым людям", как ни странно, будет сложнее всего — им нужно будет доказать эффект, который они получили на выборах Президента, на региональном уровне. Партии "Справедливая Россия — За правду" нужно будет доказать, что она вообще представляет чьи-то интересы. Кампания точно создаст фундамент выборов в Государственную Думу в 2026 году.