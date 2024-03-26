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25 марта, 21:32

Песков назвал мировым феноменом результат Путина на выборах президента России

Победа Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации с 87% голосов — это феноменальный результат. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Цифры, с которыми выиграл Путин, они же беспрецедентные. Всё-таки 87% голосов "за" после 24 лет у власти — это мировой феномен, при такой высокой явке. И по чистоте эти выборы тоже абсолютно беспрецедентные, никаких серьёзных нареканий к ним у наблюдателей не было", — сказал он в интервью aif.ru.

Вместе с тем Песков обратил внимание на тот факт, что Путина и его политику поддерживает вся Россия, несогласных почти нет.

"Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество", — указал пресс-секретарь президента РФ.

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Напомним, 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках выборов президента. После обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова официально подвела итоги: результат действующего главы государства составил 87,28%, за него проголосовало 76 277 708 человек. Российского лидера уже поздравили многие иностранные коллеги.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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