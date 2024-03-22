"Офигел": Глава ВЦИОМ поразился удобству онлайн-голосования на выборах президента
Глава ВЦИОМ Фёдоров удивился удобству онлайн-голосования на выборах
Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров удивился удобству онлайн-голосования на выборах президента РФ. Глава ВЦИОМ отметил, что просто "офигел".
"На самом деле, там не очень большие различия (между классическим и электронным голосованием. — Прим. Life.ru). Я бы сказал, что там различия, скорее, в удобстве. Я четыре года подряд пытался проголосовать электронно. Не получалось ни разу <...> Поэтому я уже бросил надежды когда-нибудь проголосовать комфортно, на диване, а в этот раз три дня же было, была возможность как-то спланировать и я думаю – ну, что, поеду в свой участок, а это довольно далеко от работы, а у нас же рабочие были эти три дня", — пояснил Фёдоров в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам главы организации, ему удалось проголосовать онлайн всего за две минуты. Фёдоров признался, что "офигел" от такого удобства и простоты. Гендиректор ВЦИОМа назвал избирательную кампанию очень комфортной.
Напомним, в России 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. 21 марта ЦИК официально объявила результаты: победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Также в ходе этой кампании зафиксирована рекордная явка в истории современной России: проголосовало 77,49% избирателей. Глава государства после официального объявления итогов выступил с телеобращением к гражданам РФ, поблагодарив за участие в волеизъявлении и назвав Россию большой и дружной семьёй.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев