"Офигел": Глава ВЦИОМ поразился удобству онлайн-голосования на выборах президента

"На самом деле, там не очень большие различия (между классическим и электронным голосованием. — Прим. Life.ru). Я бы сказал, что там различия, скорее, в удобстве. Я четыре года подряд пытался проголосовать электронно. Не получалось ни разу <...> Поэтому я уже бросил надежды когда-нибудь проголосовать комфортно, на диване, а в этот раз три дня же было, была возможность как-то спланировать и я думаю – ну, что, поеду в свой участок, а это довольно далеко от работы, а у нас же рабочие были эти три дня", — пояснил Фёдоров в эфире радио "Комсомольская правда".