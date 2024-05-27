Беглов будет баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга от "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал планы действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова избираться на новый срок и предложил ему баллотироваться от партии единороссов. Речь об этом зашла в ходе встречи Медведева с петербуржцами.

"Считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состоятся в сентябре этого года, для того чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города от партии "Единая Россия", — сообщил председатель ЕР.

Беглов, который тоже присутствовал на встрече, поблагодарил Медведева за доверие и заявил, что примет его предложение "с большим удовольствием".