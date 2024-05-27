Беглов будет баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга от "Единой России"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи членов партии "Единая Россия" с местными жителями в исполнительном комитете партии 27 мая. Обложка © Екатерина Штукина / POOL / ТАСС
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал планы действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова избираться на новый срок и предложил ему баллотироваться от партии единороссов. Речь об этом зашла в ходе встречи Медведева с петербуржцами.
"Считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состоятся в сентябре этого года, для того чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города от партии "Единая Россия", — сообщил председатель ЕР.
Беглов, который тоже присутствовал на встрече, поблагодарил Медведева за доверие и заявил, что примет его предложение "с большим удовольствием".
Напомним, что Беглов был избран губернатором 18 сентября 2019 года с результатом 64,46%. Первым его решением на этом посту стала закупка 471 единицы многофункциональной всесезонной техники. Затем власти города запустили программу "Холодный чердак" и провели работы по теплоизоляции труб. В рамках экспериментальной борьбы с наледью крыши 80 домов оснастили низковольтными электрическими кабелями.