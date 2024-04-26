Путин поддержал планы Беглова вновь баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Бегловым, в ходе которой он заявил о желании вновь баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга в выборную кампанию этого года. Об этом рассказал журналистам сам Беглов, комментируя итоги беседы с главой государства.

"Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, конечно, я поддерживаю — но прежде всего, конечно, это выбор жителей", — сказал Беглов.