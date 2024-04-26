Путин поддержал планы Беглова вновь баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга
Беглов сообщил, что Путин поддержал его решение снова идти на выборы в Петербурге
Президент Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи 26 апреля. Обложка © Гавриил Григоров / Пресс-служба Президента РФ / ТАСС
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Александром Бегловым, в ходе которой он заявил о желании вновь баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга в выборную кампанию этого года. Об этом рассказал журналистам сам Беглов, комментируя итоги беседы с главой государства.
"Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, конечно, я поддерживаю — но прежде всего, конечно, это выбор жителей", — сказал Беглов.
Напомним, что Беглов был избран губернатором 18 сентября 2019 года с результатом 64,46 %. Первым его решением на этом посту стала закупка 471 единицы многофункциональной всесезонной техники. Затем власти города запустили программу "Холодный чердак", проведя работы по теплоизоляции труб. В рамках экспериментальной борьбы с наледью на крышах 80 домов оснастили низковольтными электрическими кабелями.