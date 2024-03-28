Президент России Владимир Путин в шутку пожурил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что Северная столица занимает только третье место по популярности у туристов. Это произошло на совещании по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов.

Путин в шутку пожурил Беглова за третье место Петербурга по туризму. Видео © Life.ru

Глава государства поинтересовался у Беглова, почему Петербург, несмотря на изобилие художественных и исторических музеев, уступил Москве, Подмосковью и Краснодарскому краю. На что губернатор Северной столицы ответил, мол, "у нас море холодное", поэтому регион проигрывает в этом отношении той же Кубани.

"Секундочку! Там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, первого в истории России музея — Кунсткамеры, Двенадцати коллегий — это первое Правительство России — и ещё много чего. У вас всё это есть", — возразил глава государства.

Беглов в свою очередь пообещал Путину, что Петербург обгонит Москву и непременно займёт первое место по туризму. Помочь в этом должно создание нового туристического кластера "Санкт-Петербург марина" на площадке "Горская" на севере города. Сроки реализации проекта — 2029–2030 годы.