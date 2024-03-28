Путин предложил запустить отдельный проект по созданию туристических товаров

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить отдельный проект по созданию товаров для туризма. С такой инициативой глава государства выступил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

"В рамках профильного нацпроекта предлагаю сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. Что это, мы все хорошо понимаем. Это канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений, аквапарков и так далее", — сказал глава государства.