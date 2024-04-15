Путин поддержал решение волгоградского губернатора Бочарова идти на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова баллотироваться на новый срок. Соответствующее заявление глава государства сделал, выслушав по видеосвязи доклад главы региона о проделанной работе.

"Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас всё на марше, что называется, и я, безусловно, желаю Вам удачи. С людьми надо, конечно, работать, с тем чтобы показать результаты того, что сделано, и напрямую в диалоге с жителями определить приоритеты на ближайшее время", — сказал Путин.

Президент также указал на рост промышленного производства, сохранение уровня сельхозпроизводства и инвестиций в Волгоградской области. Однако есть и проблемы — рождаемость, которая снизилась в два раза больше, чем в среднем по России. Однако над этим, отметил губернатор, идёт работа, и власти намерены вводить дополнительные меры поддержки. В целом же они поставили себе "масштабные, амбициозные задачи".