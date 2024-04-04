Губернатор Алиханов появился на мероприятии в косоворотке и заслужил похвалу от Путина
Президент Владимир Путин похвалил губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который пришёл на церемонию открытия молодёжных центров в русской косоворотке. Российский лидер заявил, что Алиханов — "единственный человек, который так оделся", но он "без смысла ничего не делает".
Путин похвалил Алиханова за продвижение местных брендов — русской косоворотке. Видео © Life.ru
Алиханов в ответ рассказал, что таким жестом решил поддержать ребят, которые производят местный мерч и льняные рубахи.
"То есть вы занимаетесь ещё и рекламой местного производства? Правильно! Надо бренды продвигать региональные, полностью согласен", — поддержал Алиханова президент.
Ранее в четверг, 4 апреля Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти новых молодёжных центров в Нижегородской, Калининградской и Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Севастополе. Российский лидер отметил, что такие центры будут не только проводить какие-то разовые мероприятия и большие форумы, они будут функционировать на постоянной основе и способствовать налаживанию общественных и культурных связей с зарубежной молодёжью.
Life.ru