Губернатор Алиханов появился на мероприятии в косоворотке и заслужил похвалу от Путина

Президент Владимир Путин похвалил губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который пришёл на церемонию открытия молодёжных центров в русской косоворотке. Российский лидер заявил, что Алиханов — "единственный человек, который так оделся", но он "без смысла ничего не делает".

Путин похвалил Алиханова за продвижение местных брендов — русской косоворотке. Видео © Life.ru

Алиханов в ответ рассказал, что таким жестом решил поддержать ребят, которые производят местный мерч и льняные рубахи.

"То есть вы занимаетесь ещё и рекламой местного производства? Правильно! Надо бренды продвигать региональные, полностью согласен", — поддержал Алиханова президент.