Путин поддержал желание главы Астраханской области баллотироваться на новый срок
Игорь Бабушкин и Владимир Путин, 2019 год. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина баллотироваться на новый срок. Заслушав доклад в ходе встречи по видеосвязи, глава государства пожелал ему удачи, отметив, что в целом у главы региона всё получается.
Встреча Владимира Путина и Игоря Бабушкина по видеосвязи. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Всё никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов", — сказал российский лидер.
Президент также рекомендовал губернатору лично "выйти к людям", а в ходе предварительной избирательной кампании — получить "оценки и наказы" о том, что необходимо для развития региона.
Ранее Владимир Путин поддержал намерение главы Башкирии Радия Хабирова выдвигаться на новый срок. Однако, отметил глава государства, окончательный выбор сделает население региона. Президент также призвал чиновника лично общаться с гражданами.