Путин поддержал желание главы Астраханской области баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина баллотироваться на новый срок. Заслушав доклад в ходе встречи по видеосвязи, глава государства пожелал ему удачи, отметив, что в целом у главы региона всё получается.

Встреча Владимира Путина и Игоря Бабушкина по видеосвязи. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Всё никогда, наверное, не получается, но основные задачи решаются и решаются вполне удовлетворительно. Желаю вам успехов", — сказал российский лидер.

Президент также рекомендовал губернатору лично "выйти к людям", а в ходе предварительной избирательной кампании — получить "оценки и наказы" о том, что необходимо для развития региона.