"Выбор за людьми": Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Башкирии Радием Хабировым поддержал его желание баллотироваться на новый срок. Российский лидер указал на хорошие результаты чиновника на данном посту.

"В целом всё получается. И планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё для того, чтобы вас поддержать" — сказал президент на встрече с Хабировым.

Однако выбор, как уточнил глава государства, примут жители региона. В этой связи президент посоветовал Хабирову почаще лично общаться с гражданами, ведь "всё же из рабочих кабинетов не увидишь".

Встреча Владимира Путина и Радия Хабирова. Фото © Telegram / Кремль. Новости