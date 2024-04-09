"Выбор за людьми": Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах
Путин поддержал желание главы Башкирии Хабирова баллотироваться на новый срок
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Башкирии Радием Хабировым поддержал его желание баллотироваться на новый срок. Российский лидер указал на хорошие результаты чиновника на данном посту.
"В целом всё получается. И планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю всё для того, чтобы вас поддержать" — сказал президент на встрече с Хабировым.
Однако выбор, как уточнил глава государства, примут жители региона. В этой связи президент посоветовал Хабирову почаще лично общаться с гражданами, ведь "всё же из рабочих кабинетов не увидишь".
Встреча Владимира Путина и Радия Хабирова. Фото © Telegram / Кремль. Новости
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