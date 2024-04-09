Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда
Клишас: Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Подносовой на пост главы ВС
Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf
Президент России Владимир Путин внёс на согласование в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Верховного суда Ирины Подносовой на пост главы ВС. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента Андрей Клишас.
"В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность Председателя Верховного суда Российской Федерации", — написал он.
Напомним, должность председателя Верховного суда России была официально освобождена 1 марта после смерти бывшего главы органа Вячеслава Лебедева. Причиной стали проблемы с сердцем и онкология. Уже в конце марта стало известно, что коллегия судей рассмотрит заявку единственного кандидата на должность главы — Ирины Подносовой. Комиссия Кремля одобрила её кандидатуру 4 апреля.