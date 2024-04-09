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9 апреля, 07:56

Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Клишас: Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Подносовой на пост главы ВС

Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf

Ирина Подносова. Обложка © Flickr / Supcourtrf

Президент России Владимир Путин внёс на согласование в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Верховного суда Ирины Подносовой на пост главы ВС. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента Андрей Клишас.

"В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность Председателя Верховного суда Российской Федерации", — написал он.

ВККС рекомендовала Ирину Подносову на должность главы Верховного суда России
ВККС рекомендовала Ирину Подносову на должность главы Верховного суда России

Напомним, должность председателя Верховного суда России была официально освобождена 1 марта после смерти бывшего главы органа Вячеслава Лебедева. Причиной стали проблемы с сердцем и онкология. Уже в конце марта стало известно, что коллегия судей рассмотрит заявку единственного кандидата на должность главы — Ирины Подносовой. Комиссия Кремля одобрила её кандидатуру 4 апреля.

Матвей Константинов
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