Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Президент России Владимир Путин внёс на согласование в Совет Федерации кандидатуру заместителя председателя Верховного суда Ирины Подносовой на пост главы ВС. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента Андрей Клишас.