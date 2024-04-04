Комиссия Кремля одобрила кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ
Подносова Ирина Леонидовна. Фото © Верховный суд Российской Федерации
Основываясь на предварительных данных о рассмотрении вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, Комиссия при Президенте России одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комиссии.
"Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ", — заявил собеседник агентства.
Там также обсудили кандидатуры судей федеральных судов, которые были внесены на рассмотрение президента. Решения были приняты уже по 432 кандидатам.
Ранее Life.ru писал о том, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы ВС. Решение было принято единогласно, и Подносова была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность.