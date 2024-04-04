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4 апреля, 10:57

Комиссия Кремля одобрила кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

Подносова Ирина Леонидовна. Фото © Верховный суд Российской Федерации

Подносова Ирина Леонидовна. Фото © Верховный суд Российской Федерации

Основываясь на предварительных данных о рассмотрении вопросов назначения судей и прекращения их полномочий, Комиссия при Президенте России одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя (ВС) РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комиссии.

"Решением комиссии кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ", заявил собеседник агентства.

Там также обсудили кандидатуры судей федеральных судов, которые были внесены на рассмотрение президента. Решения были приняты уже по 432 кандидатам.

Названо имя кандидата на пост главы Верховного суда
Названо имя кандидата на пост главы Верховного суда

Ранее Life.ru писал о том, что высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы ВС. Решение было принято единогласно, и Подносова была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность.

Каринэ Гевондян
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