Доходы участников СВО не подпадут под повышенный НДФЛ Глава КСВО Белехова заверила, что повышение НДФЛ не затронет участников СВО 10 июня, 15:25 Участников СВО не коснётся повышение НДФЛ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Руководитель Комитета семей воинов Отечества" (КСВО) Юлия Белехова напомнила, что участников спецоперации не коснётся повышение НДФЛ и это полностью отвечает принципу социальной справедливости. Об этом говорится в телеграм-канале сообщества после заседания в Общественной палате РФ по вопросам налоговых изменений.

"Доходы участников специальной военной операции не подпадут под повышенный НДФЛ. Почему именно на эту группу населения не распространяется повышенный налог? Здесь нужно чётко разъяснять, что, конечно, это повышенный риск для жизни. Потому что ребята там сегодня рискуют своей жизнью", — объяснила Белехова.

Вторым важным моментом она назвала то, что государство направит повышенные от прогрессивной шкалы налоги на поддержку семей с детьми, а это также подтверждает принцип социальной справедливости.

Напомним, 28 мая Минфин России внёс в правительство предложения по совершенствованию налоговой системы. Предлагается ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 тысяч рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, семьи и участники СВО получат многочисленные налоговые льготы. Правительство РФ уже одобрило предложенные Минфином изменения. Они должны вступить в силу 1 января 2025 года.

Авторы Татьяна Миссуми