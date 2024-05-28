Минфин внёс в Правительство РФ поправки по совершенствованию налоговой системы

Пакет законопроектов с поправками в Налоговый и Бюджетный кодексы внесён в Правительство РФ Министерством финансов. Нацеленные на совершенствование налоговой системы инициативы будут рассмотрены кабмином после проверки комиссией по законопроектной деятельности, сказано на сайте Минфина.

"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет. И даст рост экономического благосостояния страны", — высказался о нововведениях министр финансов Антон Силуанов.

Поправки направлены на формирование сбалансированной налоговой системы, которая не только обеспечит предсказуемые условия для реализации долгосрочных инвестпроектов, но и сократит неравенство в обществе в экономике, указали в ведомстве. Они предусматривают введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Большинства россиян нововведения не коснутся — инициатива затронет лишь 3,2% работающих граждан с годовым доходом более 2,4 миллиона рублей. Шкала предусматривает налог 15% для резидентов с заработком от 2,4 до пяти миллионов, 18% — от пяти до 20 миллионов, 20% — от 20 до 50 миллионов, а максимальные 22% придётся заплатить россиянам, которые заработают за год свыше 50 миллионов рублей.