Госдума обсудит "более справедливую" систему налогообложения в России

В России могут пересмотреть плоскую шкалу налогообложения на прогрессивную. Как рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов, элементы такой модели уже есть — речь об увеличении налога на 2% для граждан с доходом более пяти миллионов рублей в год.

"Эта налоговая ставка была абсолютно нормально воспринята людьми. За много лет я, как руководитель Российского союза налогоплательщиков, ни разу не слышал ни одной жалобы, потому что люди знают, что эти 2% идут напрямую в фонд "Круг добра" для финансирования лечения хронических тяжёлых заболеваний нашим детям. Налог такого формата не вызвал никаких нареканий", — сказал парламентарий в беседе с "Газетой.ru".

Важно, чтобы бизнес стал работать более эффективно не только для себя, но и для государства с целью увеличения налоговых поступлений. Кирьянов подчеркнул, что необходимо поддерживать растущие и развивающиеся компании, а также поощрять людей к созданию своего бизнеса и активному участию в уплате налогов. Депутат добавил, что вопрос налоговой амнистии для разделённого бизнеса является актуальным и будет предметом дальнейшей работы.

До 6 марта предложение будет прорабатываться в комитетах нижней палаты парламента, после чего им займётся рабочая группа. Изменения должны быть зафиксированы в Налоговом кодексе в течение года. По словам Кирьянова, Комитет по экономической политике уже собрался после Послания президента и предварительно обсудил его.