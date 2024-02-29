Путин призвал бизнес не выводить средства за рубеж, а вкладывать в страну

Бизнес в России должен работать в российской юрисдикции, не выводя средства за рубеж, потому что там всё можно потерять. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

"Все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны быть связаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников. И, конечно, принципиальное требование — отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж", — сказал глава РФ.