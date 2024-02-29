Путин призвал бизнес не выводить средства за рубеж, а вкладывать в страну
Бизнес в России должен работать в российской юрисдикции, не выводя средства за рубеж, потому что там всё можно потерять. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.
"Все меры государственной поддержки инвестиций, создания и модернизации предприятий должны быть связаны с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников. И, конечно, принципиальное требование — отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж", — сказал глава РФ.
По его словам, вывод средств за рубеж несёт риски "всё потерять". Путин отметил, что вкладывать ресурсы нужно в свою страну, в регион, в развитие компаний и подготовку кадров. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что самая надёжная защита активов, капиталов бизнеса — это сильное суверенное государство.
Также в ходе обращения Путин предложил дать некрупному бизнесу право на кредитные каникулы раз в пять лет. Он отметил, что нужно создать все условия, чтобы малые и средние компании развивались динамично. Кроме того, глава государства дал правительству распоряжение создать новую модель оплаты труда бюджетников к 2025 году, отметив несправедливую разницу между зарплатами в разных регионах.
Life.ru / Павел Баранов