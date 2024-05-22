Глава РСПП рассказал Life.ru, каким категориям россиян будет выгодна новая шкала НДФЛ

Для того, чтобы обеспечить комфортную финансовую ситуацию с налоговым обложением семьям с детьми, необходимо определить подходящую прогрессию НДФЛ. Однако много ступеней повышения в ней быть не должно, рассказал в беседе с Life.ru президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Александр Шохин о ступенчатом повышении ставки НДФЛ и преимуществах новой системы налогообложения. Видео © Life.ru / Павел Баранов

"Я уже говорил, что семьи с детьми и малообеспеченные должны получить если не сниженную ставку, то какие-то технологии вычетов и кэшбеков. Но источник должен лежать внутри НДФЛ, стало быть, вещь счётная. Надо посмотреть, за счёт какой прогрессии мы можем обеспечить более комфортную финансовую ситуацию для этих семей. Ну и естественно, я не думаю, что тут много должно быть ступенек в этой системе. Не так, чтобы через каждые 2-3 процентных пункта вводить новую шкалу", — ответил он на вопрос нашего корреспондента о справедливой ставке повышения налога.

По мнению собеседника Life.ru, изменения не должны влиять на представителей среднего класса с доходом до 5 миллионов рублей, тем более, что эта прослойка в России и так весьма немногочисленна. При этом он считает, что если и поднимать шкалу налогообложения, то в разы и порядки. Кроме того, важно совместить шкалу НДФЛ с дивидендами и финансовыми инструментами. В этом вопросе важен сбалансированный подход, чтобы изменения налоговой системы сказались положительно на всех интересантах.

Нельзя сказать, что изменения никак не повлияют на тех, кто зарабатывает меньше пяти миллионов, — они получат дополнительные вычеты, объяснил Шохин. В первую очередь это будут семьи с детьми и малообеспеченные граждане. Кроме того, необходимо учитывать в работе и ситуацию с теми, кто работает в режиме самозанятости, который, вероятно не будут упразднять в течение ближайших нескольких лет. А их 6% налогов с заработка могут вызвать вопросы у тех россиян, которые платят по 13%, зарабатывая при этом относительно скромные деньги.

"Количество выигравших от изменений налоговой системы должно быть подавляющим", — резюмировал президент Российского союза промышленников и предпринимателей.