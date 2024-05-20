Силуанов: В случае изменения ставки НДФЛ допсредства направят на решение проблем

В случае изменения ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), дополнительные средства должны пойти на решение важнейших проблем России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

"[Россияне] должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги. Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", — сказал он.

Министр отметил, что параметры изменения ставки для разных категорий граждан пока не выработаны.