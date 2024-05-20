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20 мая, 14:34

Силуанов: В случае изменения ставки НДФЛ допсредства направят на решение проблем

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В случае изменения ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), дополнительные средства должны пойти на решение важнейших проблем России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

"[Россияне] должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги. Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", — сказал он.

Министр отметил, что параметры изменения ставки для разных категорий граждан пока не выработаны.

Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменение налоговой системы
Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом и парламентом изменение налоговой системы

Напомним, в России могут провести налоговую реформу. Президент Владимир Путин предложил перейти на прогрессивное налогообложение, призвав сделать это бремя более справедливым, обязав более богатых платить в бюджет больше денег. Уже сегодня, 20 мая, в Госдуме прошло публичное обсуждение реформы.

Матвей Константинов
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