Силуанов: В случае изменения ставки НДФЛ допсредства направят на решение проблем
Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
В случае изменения ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ), дополнительные средства должны пойти на решение важнейших проблем России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
"[Россияне] должны будут видеть, на что идут уплаченные ими дополнительные налоги. Эти средства пойдут на социальное развитие страны, решение важнейших для общества проблем", — сказал он.
Министр отметил, что параметры изменения ставки для разных категорий граждан пока не выработаны.
Напомним, в России могут провести налоговую реформу. Президент Владимир Путин предложил перейти на прогрессивное налогообложение, призвав сделать это бремя более справедливым, обязав более богатых платить в бюджет больше денег. Уже сегодня, 20 мая, в Госдуме прошло публичное обсуждение реформы.