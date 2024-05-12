В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

В понедельник, 20 мая, в Государственной думе пройдёт публичное обсуждение налоговой реформы в России. Об этом заявил глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров по итогам заседания, на котором парламентарии поддержали кандидатуру Антона Силуанова на пост главы Минфина РФ. По его словам, по этому вопросу члены разных фракций высказали достаточно много предложений.

"Мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы. Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнётся 20 мая в 12 часов на экспертном совете Комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, учёных, заинтересованных лиц", — отметил Макаров.

Он добавил, что бизнес, регионы и муниципалитеты просили принять необходимые решения во время весенней сессии. Это нужно для того, чтобы граждане смогли подготовиться к внедрению новой системы с 1 января 2025 года, добавил Макаров. При этом депутат подчеркнул, что соответствующие параметры не должны изменяться в течение следующих шести лет.