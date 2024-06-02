Силуанов не считает, что люди станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ
Силуанов: Россияне вряд ли станут чаще нарушать закон при прогрессивном НДФЛ
Россияне вряд ли станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале. Министр отметил, что один из принципов, который закладывался при подготовке изменений, — это принцип того, что налоговая система страны должна быть конкурентоспособной.
Силуанов высказался о нововведениях в налоговой системе. Видео © Telegram / Зарубин
"Говорить о том, что ради этих изменений будут люди нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе уголовная, мне кажется, что вряд ли это произойдёт", — поделился Силуанов.
Напомним, на этой неделе Минфин внёс в кабмин пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Так, например, власти хотят ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку в 13%. Многие уже оценили нововведения, в том числе в Кремле, где назвали предложения востребованными. Уже известно, что допсредства от налоговых изменений пойдут на развитие школ и больниц. Правительство РФ одобрило предложенные Минфином изменения. Они должны вступить в силу с 1 января 2025 года.
TACC / Софья Сандурская