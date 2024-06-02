Силуанов не считает, что люди станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ

Россияне вряд ли станут уходить от налогов при введении прогрессивного НДФЛ. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов беседе с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент интервью опубликован в его телеграм-канале. Министр отметил, что один из принципов, который закладывался при подготовке изменений, — это принцип того, что налоговая система страны должна быть конкурентоспособной.