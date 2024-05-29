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29 мая, 13:51

Силуанов рассказал, куда в первую очередь направят средства от изменений налоговой системы

Силуанов: Допсредства от налоговых изменений пойдут на развитие школ и больниц

Дополнительные средства, вырученные от изменений в налоговой системе, будут направлены на развитие школ и строительство новых больниц. Об этом в беседе с SHOT сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"От государства можно будет получать классные услуги: это и образование для ваших детей, деньги пойдут туда, и строительство новых медицинских учреждений", рассказал министр.

Силуанов: РФ ответит зеркально на использование Западом доходов от её активов
Силуанов: РФ ответит зеркально на использование Западом доходов от её активов

Как уже рассказывал Life.ru, Силуанов сообщал, что средства от изменения в системе российского налогообложения будут использованы в приоритетных для страны сферах. Позже он дал более детальный комментарий, объяснив, что в первую очередь доходы направят на повышение соцвыплат, поддержку матерей и детей, а также снабжение общественной инфраструктуры.

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