Силуанов рассказал, куда в первую очередь направят средства от изменений налоговой системы
Силуанов: Допсредства от налоговых изменений пойдут на развитие школ и больниц
Дополнительные средства, вырученные от изменений в налоговой системе, будут направлены на развитие школ и строительство новых больниц. Об этом в беседе с SHOT сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"От государства можно будет получать классные услуги: это и образование для ваших детей, деньги пойдут туда, и строительство новых медицинских учреждений", — рассказал министр.
Как уже рассказывал Life.ru, Силуанов сообщал, что средства от изменения в системе российского налогообложения будут использованы в приоритетных для страны сферах. Позже он дал более детальный комментарий, объяснив, что в первую очередь доходы направят на повышение соцвыплат, поддержку матерей и детей, а также снабжение общественной инфраструктуры.
Telegram / Минфин России