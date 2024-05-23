Силуанов отчитался в Госдуме, куда пойдут доходы от налоговой реформы

Доходы от реформы налоговой системы будут направлены на повышение социальных выплат, поддержку матерей и детей, а также обеспечение социальной инфраструктуры. Об этом рассказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов во время выступления на парламентских слушаниях в Государственной думе.

"Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в Послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру", — заявил министр.