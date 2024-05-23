Силуанов отчитался в Госдуме, куда пойдут доходы от налоговой реформы
Силуанов: Доходы от налоговой реформы направят на повышение социальных выплат
Доходы от реформы налоговой системы будут направлены на повышение социальных выплат, поддержку матерей и детей, а также обеспечение социальной инфраструктуры. Об этом рассказал глава Министерства финансов России Антон Силуанов во время выступления на парламентских слушаниях в Государственной думе.
"Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в Послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру", — заявил министр.
Ранее Силуанов объяснял, что при изменении ставки налога на доходы физических лиц вырученные средства будут использованы для решения приоритетных проблем, стоящих перед Российской Федерацией. При этом он отметил, что конкретные параметры изменения ставок для разных категорий россиян ещё предстоит разработать.
ТАСС / Сергей Фадеичев